تخلص من الوزن الزائد في العيد واتبع رجيم الـ3 أيام

كتبت فاطمة ياسر

بعد رمضان والعيد، يزداد بنسبة كبيرة وزن الشخص، ويترتب على ذلك الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، ولذا يقدم موقعا "healthline" و" everydayhealth" رجيم 3 أيام.



رجيم الثلاثة أيام يعد نوع من الحميات الغذائية الرائعة، التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك على التخلص من الوزن الزائد، ويحقق خسارة سريعة للوزن ما يصل إلى 4.5 كيلو جرام أسبوعيًا،ولكن يجب عدم الاعتماد عليه لفترة طويلة حتى لا يتعرض الجسم لمشاكل صحية وأبرزها فقدان كتلة العظام والعضلات، والتعرض للجفاف، وشحوب الوجبة.



ويعتمد ريجيم الـ3 أيام لإنقاص الوزن على اتباع الشخص النظام الغذائى لمدة 3 أيام والحصول على فترة راحة لمدة 4 أيام، ثم العودة لتكرار مرة أخرى حتي يحصل على الوزن المثالي.

وجبات رجيم الـ3 أيام هي:

-وجبة الإفطار

-كوب قهوة أو شاي بدون سكر .

-شريحة توست.

-قطعة جبة خالية الدهون + ملعقة كبيرة زبد فول سوداني.

-وجبة الغداء

-نصف كوب تونة معلبة.

-شريحة توست.

-فنجان قهوة أو شاي بدون .

-وجبة العشاء

-سمك مشوي أو قطعة لحم أو دجاج.

-خضراوات مشكلة من الجزر والبروكلي.

-فنجان قهوة أو شاي بدون سكر .

