اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تأجيل إطلاق الصاروخ الروسى الثقيل "أنجارا- آ 5" للمرة الثانية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:38 م
تأجيل إطلاق الصاروخ الروسى الثقيل "أنجارا- آ 5" للمرة الثانية صاروخ - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت روسيا الإطلاق الأول لصاروخ "أنجارا- آ 5" للمرة الثانية على التوالي من قاعدة "فوستوشني" الفضائية للمرة الثانية لمدة يوم واحد على الأقل.

وكانت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أعلنت اليوم الأربعاء أنه جرى إلغاء الإطلاق الأول للصاروخ "أنجارا - آ5" الثقيل من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية مجددًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار أمر بإلغاء عملية الإطلاق.

يُذكر أنه كان من المقرر إطلاق هذا الصاروخ في 9 أبريل الجاري، ولكن نظام التشغيل الآلي أعطى الأمر بإلغاء الإطلاق قبل دقيقتين من الموعد المقرر.

ويعود السبب إلى حدوث عُطل في نظام الضغط لخزان الأكسدة للوحدة المركزية للصاروخ ، بينما تمت إعادة جدولة الإطلاق اليوم 10 أبريل، إلا أن عملية الإطلاق هذه جرى تأجيلها أيضا.







فوستوشني

صاروخ

صاروخ أنجارا

روسيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة