تأجيل إطلاق الصاروخ الروسى الثقيل "أنجارا- آ 5" للمرة الثانية

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أجلت روسيا الإطلاق الأول لصاروخ "أنجارا- آ 5" للمرة الثانية على التوالي من قاعدة "فوستوشني" الفضائية للمرة الثانية لمدة يوم واحد على الأقل.

وكانت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أعلنت اليوم الأربعاء أنه جرى إلغاء الإطلاق الأول للصاروخ "أنجارا - آ5" الثقيل من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية مجددًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار أمر بإلغاء عملية الإطلاق.

يُذكر أنه كان من المقرر إطلاق هذا الصاروخ في 9 أبريل الجاري، ولكن نظام التشغيل الآلي أعطى الأمر بإلغاء الإطلاق قبل دقيقتين من الموعد المقرر.

ويعود السبب إلى حدوث عُطل في نظام الضغط لخزان الأكسدة للوحدة المركزية للصاروخ ، بينما تمت إعادة جدولة الإطلاق اليوم 10 أبريل، إلا أن عملية الإطلاق هذه جرى تأجيلها أيضا.