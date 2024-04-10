"بيتج زوو".. أحدث حديقة مفتوحة للأطفال فى مدينة الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

تستعد حديقة الحيوان بمدنية الزقازيق، لافتتاح "بيتج زو" وهى حديقة مفتوحة للحيوانات مخصصة للأطفال، لمشاهدة أنواع من الحيوانات الأليفة بشكل مباشر وإطعامهم، وقضاء وقت ممتع معهم، وذلك برسم دخول بسيط.

والحديقة المفتوحة، تبلغ مساحتها 600 متر مربع، عبارة عن مجموعة الجوار المفتوحة دون حواجز ومنازل، والتي سيوضع في كل جوارة نوع من الحيوانات الأليف غير المؤذي ويناسب الأطفال للتعامل معها مباشرة وإطعامها بنفسه للتعرف.

يذكر أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالزقازيق 5 جنيهات، وهي علي مساحة 5 أفدنة، بداخلها حديقة ألعاب للأطفال من الجهة اليمنى، ومن الجهة اليسرى تجد الكافيتريا وصالة ألعاب أطفال، ويوجد بها بيت الزواحف به تمساح يرقد في بحيرة صغيرة وأقفاص زجاجية للثعابين، وفي الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين، واحدة للبجع وأخرى لفرس النهر، ويجاورهما أقفاص القرود لأنواع القرد الحبشي وأخرى الأزرق النيلي.

كما توجد أنواع من الحيوانات من أبرزها "البوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"أبو طوق" وهو من فصيلة القنفد وله طوق على رأسه ، الماعز الجبلاوي، الدجاج الوادي، الضب المصري، ابوشوك، كبش اروى ، النعام الاميو ، أبو حرب سوداني، الجمل، الحصان، ماعز آسيوي، عصافير.