بولندا تحيى الذكرى الـ14 لتحطم الطائرة الرئاسية

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شارك مسئولون بارزون بولنديون اليوم الأربعاء، في إحياء الذكرى الـ 14 لحادث تحطم طائرة الرئاسة البولندية عام 2010 ومصرع الرئيس ليخ كاتشينسكي وجميع من كانوا على متنها.

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه تم إقامة قداس تذكاري على أرواح الضحايا في العاصمة البولندية، ثم قام مجموعة من السياسيين بوضع أكاليل الزهور والشموع عند تمثال الرئيس كاتشينسكي في وسط العاصمة "وارسو"، وعند نصب تذكاري تم الكشف عنه العام الماضي لتكريم جميع ضحايا الحادث الـ96.

يشار إلى أن الطائرة التي كانت تقل الرئيس كاتشينسكي وزوجته وشخصيات سياسية وعسكرية بارزة قد تحطمت في 10 أبريل عام 2010، وذلك بالقرب من "سمولينسك" غربي روسيا.. وكان المسئولون في طريقهم لإحياء ذكرى حوالي 22 ألف أسير حرب ومفكر بولندي قتلوا في ربيع عام 1940 بأوامر من السلطات السوفيتية العليا فيما يعرف باسم مذبحة "كاتين".