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انتشار أمنى لتأمين فرحة المواطنين بالعيد بالشوارع وبمحيط المتنزهات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:14 ص
انتشار أمنى لتأمين فرحة المواطنين بالعيد بالشوارع وبمحيط المتنزهات فرحة العيد
كتب محمود عبد الراضي

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سادت حالة من الهدوء بالشوارع في أول أيام عيد الفطر المبارك، مع انتشار شرطي لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين وتأمين الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة ، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

 







عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

تامين احتفالات عيد الفطر

الداخلية




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