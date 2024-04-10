اليونان: إنقاذ 17 مهاجرا قبالة جزيرة خيوس واستمرار البحث عن 3 مفقودين

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نجحت قوات خفر السواحل في اليونان ، اليوم الأربعاء ، في إنقاذ 17 مهاجرا قبالة جزيرة "خيوس" القريبة من تركيا إثر اصطدام قاربهم بالصخور، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ثلاثة قوارب تابعة لخفر السواحل لا زالت تبحث عن ناجين آخرين محتملين قبالة الجزيرة التي تبعد قرابة 20 كيلو مترا عن تركيا، مشيرة إلى أن معظم الناجين من الأطفال.



يشار إلى أن الجزر اليونانية الواقعة في شرق بحر إيجة تعد من نقط الوصول الشائعة التي يستخدمها مهربو البشر لإيصال المهاجرين المنطلقين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.