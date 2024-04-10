الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش التهديد النووى فى أوكرانيا بعد غد

أ ش أ

يعقد رئيس مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا فى مقر الوكالة غد الخميس، لمناقشة "التهديد النووى" فى أوكرانيا.

يأتى الاجتماع - بحسب بيان صدر عن الوكالة الثلاثاء بعد رسالتين منفصلتين موجهتين إلى رئيس المجلس، من الاتحاد الروسى وأوكرانيا يطلبان عقد اجتماع للمجلس.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى اليوم أن الوكالة أبلغت بهجوم آخر بطائرة بدون طيار على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية فى أوكرانيا اليوم؛ وذلك فى أحدث مؤشر على "تدهور كبير" فى وضع السلامة والأمن النووى فى الموقع.

يشار إلى أن هذا الحادث وسع من المخاوف المتزايدة بشأن الوضع الخطير للغاية للسلامة والأمن النوويين فى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، التى تعرضت للقصف عدة مرات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فى فبراير من عام 2022، وفقدت كل الطاقة خارج الموقع ثمانى مرات.