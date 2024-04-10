الناخبون فى كوريا الجنوبية يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

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توجه الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 300 نائب برلماني.

وذكرت اللجنة الكورية الجنوبية للانتخابات -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية، أن التصويت انطلق في الساعة السادسة صباحا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء في 14,259 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه بعد التصويت المبكر في الأسبوع الماضي، أصبح ما يزيد قليلا عن 30 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في التصويت الرئيسي.

ويعد الاهتمام العام بانتخابات هذا العام مرتفعا، كما يتضح من نسبة التصويت المبكر القياسية التي وصلت إلى 31.28%، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها نسبة التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية 30% منذ أن أدخلت كوريا الجنوبية هذا النظام في عام 2014.

ويسلط المراقبون الضوء على الدوائر الانتخابية الـ 48 في سيول باعتبارها ساحات المواجهة الرئيسية التي ستحدد في نهاية المطاف نتيجة الانتخابات، حيث تشير البيانات إلى أن النتائج في سيول كثيرًا ما تطابق نتائج الانتخابات الإجمالية.

وبحسب يونهاب فإن السباق الذي يجرى كل 4 أعوام يحمل وزنا إضافيا للحزب الحاكم، لأن الفشل في استعادة الأغلبية قد يجعل إدارة "يون" مكبلة الأيدي خلال السنوات الثلاث المتبقية من فترة ولايته الوحيدة التي تبلغ مدتها 5 سنوات، والتي تنتهي في عام 2027.