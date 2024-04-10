اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المجرم الصغير .. قصة طفل قتل صديقه فى عمر 4 سنوات بسبب التنمر

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:00 ص
المجرم الصغير .. قصة طفل قتل صديقه فى عمر 4 سنوات بسبب التنمر أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة اريك سميث 22 يناير 1980، والذي كان يتعرض إريك سميث لكثير من المضايقات بسبب نظارته السميكة والنمش وشعره الاحمر الطويل ، وكان له اذنين غريبتين الشكل ،يعتقد بأنها احد الاثار الجانبية للدواء الذي كانت تستخدمه امه لعلاج الصرع عندما كانت حاملاً به ، اتهم سميث بمقتل صبي في الرابعة من عمره يدعي ديريك روبي حيث قام بخنقه وإلقاء صخرة كبيرة على راسه وعندما سُئل سميث لماذا فعل ذلك ، لم يعط أي إجابة ، حيث شخَّص الطبيب النفسي حالة سميث بالخلل الانفعالي المتقطع وهي حالة تجعل الشخص لا يمكنه السيطرة على غضبه الداخلي وأدين سميث وحكم بالسجن عليه لمدة 6 سنوات.






المجرم الصغير

مجرم صغير

طفل مجرم

جريمة طفل




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