المتشددون اليهود يتظاهرون احتجاجا على مساعى نتنياهو لإلزامهم بالخدمة العسكرية

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن المتشددون اليهود "الحريديم" يتظاهرون فى القدس احتجاجا على مساعى حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يواجه التهديد السياسى الأكثر تحديا منذ بداية حرب غزة بسبب الخلاف بين أعضاء ائتلافه حول ما إذا كان ينبغى لليهود المتشددين أن يحتفظوا بإعفاءهم الطويل الأمد من الخدمة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الائتلاف وهو تحالف يميني يضم مشرعين علمانيين وحريديم، منقسمون حول ما إذا كان ينبغي على الدولة الاستمرار في السماح للشباب الأرثوذكس المتشددين بالدراسة فى المعاهد الدينية بدلاً من الخدمة فى الجيش، كما يفعل معظم اليهود الإسرائيليين الآخرين.