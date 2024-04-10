اليوم السابع
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المئات يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات والمساجد فى المنوفية.. فيديو وصور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:25 ص
المئات يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات والمساجد فى المنوفية.. فيديو وصور صلاة عيد الفطر
المنوفية - محمد فتحى

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أدى المئات من أهالى محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر بالساحات المخصصة بكل قرية ومدينة من قبل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين على أداء الصلاة.

وكان الدكتور عاصم القبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أكد أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز 445 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر  و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ،  لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

الصلاة (1)
الصلاة (1)

 

الصلاة (2)
الصلاة (2)

 







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