القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

كتب محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن هناك جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح البري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودخول عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح يواصل استقبال المصابين من قطاع غزة وجهود مكثفة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.