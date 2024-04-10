اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:10 م
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح لإدخال مزيد من المساعدات لغزة معبر رفح
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن هناك جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح البري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودخول عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

 

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح يواصل استقبال المصابين من قطاع غزة وجهود مكثفة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







غزة

معبر رفح

القاهرة الإخبارية

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

مساعدات إنسانية

شهداء غز

دعم فلسطين

دعم غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة