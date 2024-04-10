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"الشعرية باللبن".. تجمع أبناء قبائل العبابدة على مائدة واحدة يوم العيد بأسوان

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:25 ص
"الشعرية باللبن".. تجمع أبناء قبائل العبابدة على مائدة واحدة يوم العيد بأسوان الشعرية باللبن تجمع أبناء قبائل العبابدة
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت مضايف القبائل العربية فى محافظة أسوان، إفطارا جماعيا يجمع أبناء القبائل فى صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، كنوع من الألفة ولم الشمل ونبذ الخلافات.

وتجمع أبناء قبائل العبابدة عائلات السبيعات بمركز كوم أمبو، فى "الخيمة" وهى مكان تجمع العائلات فى المناسبات المختلفة، وذلك بعد فراغهم من أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك.

وأكد أبناء العبابدة لـ"اليوم السابع"، أن هذا التجمع يكون بصفة دائمة كل عيد، يتجمع فيه الكبار والأطفال لتناول الإفطار الجماعى كنوع من الألفة ولم الشمل ونبذ أى خلافات فى صبيحة يوم العيد.

وأوضحوا، أن الإفطار يكون عبارة عن "شعرية باللبن" تأتى كل أسرة بها من المنزل موضوعة الأطباق على صينية ألمونيوم ومغطاة بالغطاء المصنوع يدويا ذات الألوان المبهجة المختلفة.

 







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