اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الموريتانى يقرر تخفيف عقوبة 110 سجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:01 ص
الرئيس الموريتانى يقرر تخفيف عقوبة 110 سجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تخفيف عقوبة السجن لمدة عام، عن 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر تم منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية، في حق 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445.

ووفقا للرئاسة الموريتانية يستثنى من هذا التخفيض المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.

وتحتفل موريتانيا الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، على غرار عدد من الدول الإسلامية والعربية.







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الإرهاب




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