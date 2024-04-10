الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء ضمن حفل عيد الفطر

كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع أبناء الشهداء، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.



الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء



الرئيس السيسي مع يشارك أطفال الشهداء فرحة العيد



الرئيس السيسي مع اطفال أسر الشهداء



الرئيس السيسي



الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء



الرئيس السيسي مع الأطفال المصابين



الرئيس السيسي يشارك فى احتفالات عيد الفطر



الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء



الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء



الرئيس السيسي يشارك الأطفال فرحتهم



الرئيس السيسي مع أسر الشهداء



الرئيس السيسي مع اسر الشهداء



الرئيس السيسي يشارك الأطفال



الرئيس السيسي وأطفال الشهداء



الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية عيد الفطر



الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء



الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء



الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية عيد الفطر



الرئيس السيسي



الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء



الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء



الرئيس السيسي يحتفل مع أطفال الشهداء



الرئيس السيسي