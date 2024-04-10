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الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء ضمن حفل عيد الفطر

الأربعاء، 10 أبريل 2024 11:07 ص
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء ضمن حفل عيد الفطر الرئيس السيسي يتوسط الأطفال
كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع أبناء الشهداء، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (1)
الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (2)
الرئيس السيسي مع يشارك أطفال الشهداء فرحة العيد

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (3)
الرئيس السيسي مع اطفال أسر الشهداء

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (4)
الرئيس السيسي 

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (5)
الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (6)
الرئيس السيسي مع الأطفال المصابين
 
الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (7)
الرئيس السيسي يشارك فى احتفالات عيد الفطر

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (8)
الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء 

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (9)
الرئيس السيسي مع أطفال أسر الشهداء 

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (10)
الرئيس السيسي يشارك الأطفال فرحتهم

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (11)
الرئيس السيسي مع أسر الشهداء

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (12)
الرئيس السيسي مع اسر الشهداء

 

الرئيس السيسي مع اسر الشهداء (13)
الرئيس السيسي يشارك الأطفال

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (2)
الرئيس السيسي وأطفال الشهداء
 
الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (3)
الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية عيد الفطر

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (4)
الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (5)
الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (6)
الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية عيد الفطر

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (7)
الرئيس السيسي

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (8)
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (9)
الرئيس السيسي مع أطفال الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (10)
الرئيس السيسي يحتفل مع أطفال الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (11)
الرئيس السيسي 

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (12)
الرئيس السيسي وأطفال الشهداء

 

الرئيس السيسي يشارك فى احتفالية الشهيد (13)
 
احتفالية عيد الفطر (1)
 
احتفالية عيد الفطر (2)
 
احتفالية عيد الفطر (3)
 
احتفالية عيد الفطر (4)
 
احتفالية عيد الفطر (5)
 
احتفالية عيد الفطر (6)
 
احتفالية عيد الفطر (7)
 
احتفالية عيد الفطر (8)
 
احتفالية عيد الفطر (9)
 
احتفالية عيد الفطر (10)
 
احتفالية عيد الفطر (11)
 
احتفالية عيد الفطر (12)
 
احتفالية عيد الفطر (13)
 
احتفالية عيد الفطر (14)
 
احتفالية عيد الفطر (15)
 
احتفالية عيد الفطر (16)
 
احتفالية عيد الفطر (17)
 
احتفالية عيد الفطر (18)
 
احتفالية عيد الفطر (19)
 
احتفالية عيد الفطر (20)
 






الرئيس السيسي

عيد الفطر

احتفال عيد الفطر

السيسي

أبناء الشهداء

احمد سعد

والد شهيد

صورة تزكارية




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