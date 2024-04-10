الرئيس السيسى ورئيس العراق يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع عبد اللطيف رشيد، رئيس العراق، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.
الرئيس السيسى ورئيس العراق يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المباركالأربعاء، 10 أبريل 2024 12:04 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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