اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الدمايطة يحتفلون بالعيد فى الشوارع والحدائق العامة.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:37 ص
الدمايطة يحتفلون بالعيد فى الشوارع والحدائق العامة.. فيديو احتفالات عيد الفطر فى دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشر بعنوان الدمايطة يحتفلون بالعيد فى الشوارع والحدائق العامة، حيث حرصت أعداد كبيرة من أبناء محافظة دمياط على للخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات بعد صلاة العيد مباشرة للاستمتاع بأجواء العيد .

كما حرص عدد كبير على الاحتفال بأجواء الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك برأس البر بالشوارع العامة، خاصة شارع بورسعيد ومحيط مسجد الرحمة وقام الأهالى بشراء ألعاب الأطفال والبالونات لإضفاء البهجة فى نفوس الأطفال بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلا من : نواب ومعاونى رئيس الجهاز مديرى الادارات والمهندسين والمختتصين من الادارات المعنية، استعدادا لاستقبال المواطنين فى عطلة عيد الفطر المبارك وإظهار المظهر الحضارى والجمالى واستدامة الخدمات بالمدينة .








صلاة العيد

موعد صلاة العيد

صلاة العيد الفطر

مواعيد صلاة العيد الفطر 2024

وقت صلاة العيد

صلاة العيد فى مصر

ميعاد صلاة العيد

صلاة العيد 2024

تكبيرات صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر

عيد الفطر فى مصر

صلاة عيد الفطر 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة