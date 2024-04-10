الدمايطة يحتفلون بالعيد فى الشوارع والحدائق العامة.. فيديو

دمياط معتز الشربيني

قدم اليوم السابع بثا مباشر بعنوان الدمايطة يحتفلون بالعيد فى الشوارع والحدائق العامة، حيث حرصت أعداد كبيرة من أبناء محافظة دمياط على للخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات بعد صلاة العيد مباشرة للاستمتاع بأجواء العيد .

كما حرص عدد كبير على الاحتفال بأجواء الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك برأس البر بالشوارع العامة، خاصة شارع بورسعيد ومحيط مسجد الرحمة وقام الأهالى بشراء ألعاب الأطفال والبالونات لإضفاء البهجة فى نفوس الأطفال بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلا من : نواب ومعاونى رئيس الجهاز مديرى الادارات والمهندسين والمختتصين من الادارات المعنية، استعدادا لاستقبال المواطنين فى عطلة عيد الفطر المبارك وإظهار المظهر الحضارى والجمالى واستدامة الخدمات بالمدينة .



