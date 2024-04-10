اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى مع الرئيس الإسرائيلى

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:00 ص
الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى مع الرئيس الإسرائيلى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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قال الناني ولد اشروقه الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية إن "الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يلتق بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج خلال مشاركتهما في إحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا".

وأضاف ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، الثلاثاء في نواكشوط، أنه "لم يحدث لقاء من أي نوع بين الرئيسين غزواني وهرتسوغ".

وأكد الوزير أن الرئيس الوريتاني لم يقف بجانب الرئيس الإسرائيلي بل إلى جانب الرئيس الرواندي بول كاغامي، مضيفا: "لا نتحكم في طبيعة الضيوف والمشاركين".

وأشار ولد أشروقه إلى أن هذا النوع من المواقف تفرضها طبيعة العمل "التي تجعل البعض يقف تحت نفس السقف مع أشخاص من دون أن تكون تلك رغبته"، مضيفا أن هذا يحدث في القمم واجتماعات الأمم المتحدة وغيرها.







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