اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحقيقات: نصاب الجيزة أوهم الشباب باستكمال دراستهم بالخارج واستولى على أموالهم

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:00 ص
التحقيقات: نصاب الجيزة أوهم الشباب باستكمال دراستهم بالخارج واستولى على أموالهم سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى شخص أمام جهات التحقيق في الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم ادار كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بمنطقة العجوزة، وروج له عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية، بهدف جذب العديد من الشباب الرغبين في السفر لاستكمال تعليمهم فى الخارج، والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كميات من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج، ومجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة.







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