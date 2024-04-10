الاتحاد الأوروبى يحقق فى هيمنة الصين على توربينات الرياح بأوروبا

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تفتح المفوضية الأوروبية تحقيقًا جديدًا فى قضية الهيمنة الصينية على صناعة توربينات الرياح فى أوروبا.

وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أنه من المتوقع أن تعلن نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر عن التحقيقات فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وستؤكد فيستاجر على خضوع عمليات توربينات الرياح الصينية فى خمس دول بالاتحاد الأوروبى - إسبانيا واليونان وفرنسا ورومانيا وبلغاريا - للتدقيق، وستدعو أيضًا الاتحاد الأوروبى إلى الاستفادة الكاملة من الأدوات التجارية المتاحة له للدفاع عن مصالحه الصناعية قبل فوات الأوان.

وتفوقت الصين على الاتحاد الأوروبى فى عام 2020 كأكبر صانع لمنشآت طاقة الرياح، وتمثل الآن أكثر من نصف توربينات الرياح العاملة فى العالم، وعلى نطاق أوسع، تسعى بكين إلى ترسيخ مكانتها كرائد عالمى فى هذا النوع من التكنولوجيا النظيفة التى سيعتمد عليها الاتحاد الأوروبى لتحقيق انتقاله إلى الطاقة الخضراء.

وستقول فيستاجر أنه مع التقارب المتزايد بين أدوار بكين كمنافس اقتصادى ومنافس نظامى، فإن الاتحاد الأوروبى لا يستطيع تحمل رؤية هيمنة الصين فى الألواح الشمسية تتكرر فى مجالات حاسمة أخرى، مثل طاقة الرياح والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات.