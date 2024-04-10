الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية.. فيديو وصور

المنوفية - محمود شاكر

أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة المنوفية صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد الكبرى بالمحافظة وسط حالة من البهجة والسعادة، حيث أدى المئات من للمصلين بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية صلاة العيد بالساحة الرئيسة بالملعب الكبير بالقرية، وسط حضور كبير من المواطنين وحالة من الفرحة الغامرة.

وأكد الدكتور عاصم القبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز 445 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بجميع قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.



الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (2)



الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (3)



الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (4)



الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (5)