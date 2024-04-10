اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الشرقية: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الشرقية، تفيد بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار محل سكنهم أملا في العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم سائق ونجليه لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة) ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وإعترفوا بالتنقيب داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحاكم القانون.