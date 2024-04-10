احتفالات العيد بشمال سيناء.. تهانى وذكر بالزوايا والمجالس

شمال سيناء - محمد حسين

احتفل أهالي شمال سيناء اليوم بعيد الفطر بتقاليد يحافظون عليها ويحيونها في كل عيد.

وكان اليوم لافتا حرص أبناء الطرق الصوفية علي احياء الاحتفال بالعيد في الساحات بالتجمع في كل ساحة وتبادل التهاني وتخصيص أوقات للذكر وإلقاء التواشيح الدينية والاستماع لمواعظ عن فضل العيد والاحتفال ببهجة قدومة.

وفي مجالس ودواوين العائلات كان الحرص في كل مجلس علي تقديم الحلويات وكحك العيد مع مشروبات الشاي والقهوة، وفي كل ديوان جلس كبار السن يستقبلون مهنئيهم.

وشهد مقر استراحات حي السبيل التي خصصت فيها مساكن استراحات العالقين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة توافد الأهالي من أبناء سيناء لتقديم المعايدة ومشاركتهم العيد .

واستهلت مشاركة الأهالي بزيارة قام بها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء العالقين وتقديم التهاني بالعيد والهدايا للأطفال وقامت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بتوزيع الهدايا ولعب الاطفال والعديات والبالونات على الاطفال أبناء العالقين تنظيم رحلات ترفيه لهم .

كما شارك اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام في مدينة العريش، فرحة عيد الفطر المبارك ومنحهم العيديات والهدايا.