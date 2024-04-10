إنشاء ثوابت مسار القطار السريع أهمها.. تعرف على أبرز مشروعات هيئة المساحة

كتبت أسماء نصار

‎عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجالات الرفع المساحى ونزع الملكية وإنتاج الخرائط، وذلك بحضور المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل:

‎1- تشارك في المشروعات القومية الكبرى بتنفيذ أعمال الرفع المساحى وحصر الممتلكات بدقه لتحديد التعويضات العادلة في حال الإضطرار لنزع الملكية.

‎ 2- التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.

‎3- إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة لمطروح ، والتنسيق لبدء إنشاء الثوابت لمسار القطار السريع من أكتوبر لأبو سمبل.

‎4- اعتماد 13 مكتبا هندسيا للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة.

‎5- التجهيز لتشغيل مشروع المحطات الثابتة ب (44) محطة على مستوى الجمهورية لسرعة إنجاز الأعمال المساحية وتوحيد نظم الإحداثيات.