إقبال كبير على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من ساحة صلاة عيد الفطر المبارك ومراكز الشباب، حيث رصد البث الإقبال الكبير على مركز شباب ريدة بمركز المنيا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة الرجال والأطفال والصغار، وحضور أسر كاملة إلى مركز الشباب لأداء الصلاة.

وكان اللواء اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استقبل مجموعة من أطفال مؤسسات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ التهنئة للأطفال معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، خاصة فى أيام العيد المباركة، موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص لتأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا ومهنيا إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي لهم، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق.

وخلال اللقاء الذي اتسم بالود والترحاب وزع المحافظ العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية، متمنيا لهم قضاء عيد فطر سعيد.



إقبال كبير على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمنيا



إقبال كبير على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك