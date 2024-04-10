إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقليوبية.. فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مساجد القليوبية وكذلك الساحات بالأراضى الفضاء المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024م وكذلك مراكز الشباب، إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط فرحة المواطنين وأسرهم وكذلك الأطفال ابتهاجا واحتفالا بالعيد.

وتتضمن خطبة صلاة عيد الفطر التي تأتي بعنوان "يوم تكريم الصائمين"، أن العيد هى تكريم من الله لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، كما ينتظرهم التكريم الأكبر يوم القيامة، موضحة أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملا ونشاطا، كما أنه من مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل على أن تكون التوسعة من غير إسراف ولا تبذير.

وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، ولا شك أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوى الأرحام.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، كما أنه تم اعتماد وإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز، موضحا أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وتأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.

وأضاف "أبو السعود"، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم أداء صلاة عيد الفطر أيضا داخل 2500 مسجد بالإضافة إلي الساحات، حيث تم استبعاد المساجد التي يوجد بجوارها ساحات لتسع أكبر عدد ممكن من المصلين في جو من البهجة والسعادة علي الجميع فرحا بتمام الصيام واحتفالا بيوم الجائزة علي الصلاة والصيام والقيام.



إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر (1)



إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر (2)



إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر (3)



إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر (4)