إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب صلاة العيد بالمحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة مساكن شركة غزل المحله بمحافظة الغربية إحدى الساحات الرئيسية المخصصة لأداء صلاة العيد كل عام.

ورصد اليوم السابع اقبال المواطنين بأعداد كبيرة على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب صلاة العيد، لأداء اطفالهم بها، لرسم الفرحة والسعادة على وجوههم تعبيرا عن الفرحة بالعيد.

وتنوعت اختيارات المواطنين بين الألعاب المعروضة ما بين بلالين بأشكال مختلفة والعاب الأطفال المختلفة والتقاط الصور التذكارية بها.

وانصرف مئات المصلين من الساحة عقب اداء الصلاة وتبادلوا التهنئة مع اقاربهم وذويهم بفرحة العيد



إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالمحلة (1)



إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالمحلة (2)



إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالمحلة (3)



إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالمحلة (4)



إقبال على شراء ألعاب الأطفال والبلالين عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالمحلة (5)



