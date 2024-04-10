إقبال أهالى الغربية على زيارة المقابر بعد أداء صلاة العيد.. فيديو وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، لتوافد عدد من أهالى محافظة الغربية على المقابر لزيارتها، عقب انتهاء صلاة العيد مباشرة، باعتبارها من أبرز العادات التى يحرص عليها الأهالى فى كل عيد.

وأدى أهالى الغربية، صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد، المخصصة لأداء الصلاة على مستوى المحافظة، وتوافد الآلاف من الأهالى على ساحة ومسجد أولاد الزبير، التى تعد من أبرز ساحات المحافظة، وعقب انتهاء الصلاة تبادل الاهالى التهنئة موزعين الحلوى والتمر على المصليين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة الغربية، يبلغ عددها 425 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مركز ومدينة .



إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (1)



إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (2)