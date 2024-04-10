اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال أهالى الغربية على زيارة المقابر بعد أداء صلاة العيد.. فيديو وصور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:26 ص
إقبال أهالى الغربية على زيارة المقابر بعد أداء صلاة العيد.. فيديو وصور إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، لتوافد عدد من أهالى محافظة الغربية على المقابر لزيارتها، عقب انتهاء صلاة العيد مباشرة، باعتبارها من أبرز العادات التى يحرص عليها الأهالى فى كل عيد.

وأدى أهالى الغربية، صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد، المخصصة لأداء الصلاة على مستوى المحافظة، وتوافد الآلاف من الأهالى على ساحة ومسجد أولاد الزبير، التى تعد من أبرز ساحات المحافظة، وعقب انتهاء الصلاة تبادل الاهالى التهنئة موزعين الحلوى والتمر على المصليين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة الغربية، يبلغ عددها 425 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مركز ومدينة .

إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (1)
إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (1)

 

إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (2)
إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (2)

 

إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (3)
إقبال أهالي الغربية علي زيارة المقابر (3)

 

 

 







صلاة العيد

موعد صلاة العيد

صلاة العيد الفطر

مواعيد صلاة العيد الفطر 2024

وقت صلاة العيد

صلاة العيد في مصر

ميعاد صلاة العيد

صلاة العيد 2024

تكبيرات صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر

عيد الفطر في مصر

صلاة عيد الفطر 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة