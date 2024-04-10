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أين يبدأ وينتهى مترو الأنفاق بالإسكندرية؟ وما هى محطاته؟.. انفوجراف

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:49 م
أين يبدأ وينتهى مترو الأنفاق بالإسكندرية؟ وما هى محطاته؟.. انفوجراف خريطة مترو الاسكندريه الجديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع تفاصيل وخريطة مسار مترو الإسكندرية ومحطات المشروع والمراحل الخاصة به، والذى بدأ العمل بأول مرحلة للمشروع:

1. المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)

2. يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

3. المترو سيكون سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية.

4. الجزء العلوى بطول 14.2 كم من محطة الظاهرية حتى ما بعد محطة طوسون.

5. يعود سطحيًا بعد محطة طوسون حتى محطة أبو قير بطول 1 كم.

6. عدد المحطات 20 محطة " وتم إضافة (5) محطات جديدة وهى: ميامى – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق".

7. محطات المشروع هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

8. تبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.

 

 

خريطة مترو الاسكندريه الجديد

 

خريطة مترو الإسكندرية الجديد

 







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