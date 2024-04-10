أهالى الأقصر يستمتعون بأجواء فرحة العيد على الكورنيش.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر أجواء الفرحة وتجمعات الأهالى من كافة أرجاء المحافظة، للإحتفال بأولى ساعات عيد الفطر المبارك على كورنيش النيل، حيث توافد الآلاف من الأهالى على الكورنيش عقب صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج الأقصرى، للإستمتاع مع أسرهم باللحظات الأولى للعيد على كورنيش النيل.

وشهدت ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق شلال من البالونات على الأهالى في أول أيام عيد الفطر المبارك، ابتهاجاً بقدوم العيد، وسط فرحة كبيرة من الأهالى وتجمع الأطفال لإلتقاط البالونات والإحتفال بها في العيد.

كما رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى، لفقرة غنائية للفنان الشعبي محمود جمعة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين، وقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير الأمن وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

ووضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه شملت خطة إستقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



استمتعوا بأجواء فرحة العيد في الأقصر



تجمعات واحتفال اهالى الاقصر على كورنيش النيل



