أنطونوف: واشنطن تفعل كل ما بوسعها لوقف صادرات الطاقة الروسية

وكالات

أكد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، الثلاثاء، أن واشنطن تعمل منذ فترة طويلة على رعاية خطط لوقف الصادرات الروسية من موارد الطاقة بما فيها الغاز.

وقال أنطونوف ردا على طلب أحد ممثلى وسائل الإعلام، التعليق على التهديدات التى أطلقها ممثلون رفيعو المستوى فى وزارة الخارجية الأمريكية ضد صناعة النفط والغاز الروسية، بما فى ذلك مشروع "أركتيك- 2": "تعمل الإدارة منذ فترة طويلة على رعاية خطط لإنهاء الصادرات الروسية من موارد الطاقة، بما فى ذلك الغاز الطبيعى، وتم فرض عدد لا نهاية له من العقوبات، ولهذا السبب فإن التصريحات الحالية للمسؤولين المحليين يمكن التنبؤ بها وتتبع الخط الاستراتيجى الرسمى لواشنطن".

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وأضاف: "يبذل الروسفوبيين (المعادين) لروسيا هنا كل ما فى وسعهم لتقليص إيرادات الميزانية الروسية، إنهم يقاتلون من أجل استقلالية الطاقة لأقمارهم الصناعية، ولكن فى الواقع تحاول الولايات المتحدة ضمان مزايا تنافسية لمنتجيها.. إنهم يحاولون (ربط) الحلفاء وبلدان الجنوب العالمى التى تحتاج إلى الهيدروكربونات، بالوقود الأمريكى، وهو وقود أغلى بكثير… بعبارة أخرى، نحن نتحدث عن مساومات مبتذلة مضروبة فى تطلعات استعمارية جديدة".

ولفت أنطونوف إلى أن التهديدات الأمريكية، قد تشير إلى حسابات أكثر تهورا"، قائلا: "يكفى أن نتذكر كيف تم تفجير خطوط الأنابيب الروسية تحت الماء (السيل الشمالي) فى هجوم إرهابى، علاوة على ذلك، يتم تعطيل التحقيق حول الموضوع بكل الطرق الممكنة من قبل العواصم الغربية، على ما يبدو، هناك شيء مخفي".