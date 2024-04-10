أمريكا توافق على بيع معدات أنظمة صواريخ لأوكرانيا

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أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لمبيعات عسكرية أجنبية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا لتوفير إصلاحات مهمة وقطع غيار لأنظمة صواريخ هوك.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء "أعلنت الولايات المتحدة عن هذه الخطوة قائلة إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم الصيانة للحفاظ على تشغيل النظام الصاروخي".



وقالت وزارة الخارجية، في مذكرة توضح تفاصيل الصفقة: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى زيادة قدراتها للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الروسية والقدرات الجوية للقوات الروسية".



وأضافت أن "صيانة واستدامة نظام منظومات هوك ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".



ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دفعة مماثلة صغيرة بقيمة 300 مليون دولار من دعم الذخائر التي أعلن عنها البنتاجون الشهر الماضي بعد أن تمكن من تحويل مدخرات العقد ليتمكن من تعويض تكلفة تقديم المساعدات.