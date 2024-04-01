10 سنوات إنجازات.. صرف دعم نقدى لـ22 مليون مواطن شهريا بقيمة 41 مليار جنيه سنويا

كتب مدحت وهبة

على مدار السنوات الماضية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بملف الحماية والرعاية الاجتماعية للارتقاء بمعيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل ومساعدة هؤلاء الأسر في تعليم أبنائهم من خلال حزمة ببرامج متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي أهمها برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " يستفيد منه ما يقرب من 22 مليون مواطن من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الأولى بالرعاية من لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة ،كما يتم إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" فى مختلف المراحل التعليمية " ابتدائى وإعدادى وثانوى " من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي ،بإجمالي ما يقرب من 6.6 مليون طالب مدرسى.

توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ، تضمنت زيادة قيمة المعاشات أكثر من مره، حيث ارتفعت الموازنة الخاصة بالمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 الى اكثر من 340 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2022/2023، بالإضافة الى زيادة المعاشات خلال شهر مارس 2024 بنسبه 15% بقيمة 66 مليار جنيه سنويا ، كما تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وأولت الحكومة فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة اهتماماً واسعاً،حيث يتم دعم أكثر من 720 ألف امرأة معيلة، إضافة إلى دعم مليون و200 ألف من ذوي الإعاقة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتماماً واسعاً، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح في مكتسبات المرأة المصرية التي تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء.