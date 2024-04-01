وزير قطاع الأعمال: قطاع الأدوية يواجه تحديات التسعير الإجباري للدواء

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الأدوية كان يستهدف تحقيق مليار جنيه أرباحا، إلا أن بعض التحديات تحول دون ذلك منها التسعير الاجباري للدواء، لكنه يواصل في الوقت نفسه التأهيل من خلال برامج التصنيع الجيد؛ لتطوير المصانع القديمة ، لكن من المهم الحصول علي تمويل بفائدة مناسبة .



جاء ذلك خلال افطار الوزارة اليوم بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الشركات القابضة، وبعض رؤساء الشركات التابعة .

أضاف الوزير أن عملية تطوير مصانع الغزل والنسيج مستمرة ، وتستهدف زيادة الصادرات للخارج خلال الفترة المقبلة؛ لاستعادة جزء من تكلفة تطوير المشروع ‬.

واستعرض الوزير العديد من النماذج الناجحة، منها شركات مصر الجديدة للاسكان والنصر للاسكان والنصر للسيارات وسيناء للمنجنيز والسبائك الحديدية، موضحا أنه علي سبيل المثال سيتكلف مشروع تطوير الفوسفات نحو 400 مليون دولار بشراكة القطاع الخاص من خلال تاسيس شركة جديدة تساهم فيها بنسبة 24‎%‎ وبالتالي رفع درجة تطوير وتركيز الخام.