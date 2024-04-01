وزير الأوقاف يهنى الرئيس السيسى بتولية فترة رئاسية جديدة

كتب: لؤى على

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس السيسى بتوليه ولاية رئاسية جديدة سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

وهنأ الوزير أيضا الرئيس السيسى بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.

وتأتى تهنئة وزير الأوقاف فى إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بالعاصمة الإدارية والتى تستعد لاستقبال الحفل لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.