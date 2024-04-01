وزارة الصحة تكشف 3 إجراءات مهمة يجب اتخاذها عند التعرض لعقر الحيوانات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حالة التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار يجب القيام بالإجراءات التالية والتى تشمل: -



1- اغسل الجروح بالماء والصابون لمدة 10 دقيقة

٢- توجه إلى أقرب منشأة صحية لأخذ المشورة الطبية

- يتم إبلاغ الجهات البيطرية حال الاشتباه في ظهور تغيرات سلوكية أو مرضية على الحيوان العاقر



قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على تطعيم السعار بواقع 3 جرعات للوقاية من المرض، على أن تكون جرعات من تطعيم السعار خلال 28 يوما وجرعة بعد سنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : البعض لديه حيوانات في البيوت ويخشى التعرض للعقر أو الخربشة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : أنه ولمدة عامين يصبح الشخص فى مأمن تام عن الإصابة بالسعار حال التعرض لعقر الحيوانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.