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وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 في اليوم الأول بزيادة 15%

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:00 م
وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 في اليوم الأول بزيادة 15% صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم الاثنين  بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين ونص القانون بأن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

 







وزارة التضامن

معاشات أبريل بزيادة 15

صرف المعاشات بزيادة 15 موعد صرف المعاشات بالزيادة

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