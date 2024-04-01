هل الطالب المعفى من اللغة العربية يدرج ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة؟

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب المتقدم لامتحانات الثانوية العامة وحصل على قرار إعفاء أو تخفيض من اللغة العربية والمواد التي تدرس باللغة العربية، لا يحق له أن يدرج اسمه بسجلات أوائل الطلبة.

وحددت الوزارة حالات الإعفاء من اللغة العربية كالتالى:



ـ الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوى فور قدومهم لمصر يتم إعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها .



- الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية - غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر وإقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية .



- الطلاب غير العرب إذا الحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية ( التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا ( وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها ، ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها على أن تخصص المدرسة لهم كشوفاً مستقلة ( ۱٥۰ د امتحانات ( ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد والمدرسة مسئولة عن إخطار الطالب بذلك ويمنحون المصدقة.