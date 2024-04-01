نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

الإسماعيلية _ السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ 100٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت 100٪، أيضًا تم مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة، وتوفير خدمات البريد بشكل دائم لأهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.

كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى السلام والأبطال والتقدم، والتي قاربت نسب التوصيل 100٪، علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قرى مركز ومدينة القنطرة شرق والتي قاربت 100٪.