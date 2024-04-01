مهنة فن وإبداع.. أحمد مشهور يشكل من الجريد تحف وأنتيكات بسقارة

كتبت - مرام محمد

بمهارة وفن وإبداع، يصنع أحمد مشهور صاحب الـ26 عامًا أثاثًا منزليًا وتحفًا وأنتيكات بتصميمات جميلة وجذابة تواكب الحداثة والموضة من جريد النخيل، معتمدًا على أدواته البسيطة من مجرد ولقط ومسمار علام وخشبة وخامة الجريد.

وقال أحمد مشهور ابن قرية سقارة بمحافظة الجيزة، إنه تربى على صوت خشبة ولقط والده وهو يصنع منتجات الجريد بأعلى درجة من الحرفية والإتقان منذ أن كان في الخامسة من عمره، ومع مرور الوقت تعلم أصول المهنة وأساسياتها وأتقنها.

وأضاف أنه عمل على تطوير المهنة وأساليبها بحيث لا تقتصر منتجاتها على أقفاص الخضروات والفاكهة والأثاث المنزلي في شكله التقليدي، وذلك بتطويع أعواد الجريد وتشكيلها في صورة منتجات قابلة للاستخدام بتصميمات جميلة وجذابة وتحف وأنتيكات تواكب الحداثة والتطوير.



أحمد مشهور يشكل من الجريد تحف وأنتيكات



أحمد مشهور



تصميمات جميلة وجذابة



تصميمات من منتجات الجريد