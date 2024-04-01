منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 2087 شكوى

الشرقية - إيمان مهنى

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، لعدد 2087 شكوى خلال شهر مارس الماضي، وبدوره قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ، والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 78 شكوى خلال شهر مارس الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783، وتم الإستجابة لعدد 75 شكوى بمعدل إنجاز96%.

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة ، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 ثلاثة خطوط، وفاكس 2369134 /055، أو من خلال الرسائل على الفيس بوك ، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 01270664666، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع 2170 شكوى واستغاثة خلال شهر مارس الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الإستجابة لـ 2087 شكوى بنسبة 96%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 83 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.