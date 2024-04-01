ممثلو الأديان بالنمسا يدعون إلى رفض خطاب الكراهية وتحقيق العدالة

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دعا ممثلو الأديان في النمسا إلى رفض خطاب الكراهية وتحقيق العدالة والمساواة ورفض كل أشكال التطرف والتمييز والعنصرية.



جاء ذلك في احتفالية مشتركة أقيمت في ميدان الأبطال الشهير، اليوم الإثنين، في وسط العاصمة النمساوية فيينا بمناسبة تلاقي شهر رمضان المبارك مع الأعياد المسيحية .



وقالت هلجا كرومب، الباحثة في الشؤون الدينية، إنه من الضروري العمل على نشر السلام وإنهاء الحرب في كل من غزة وأوكرانيا، مضيفة أن ذلك لن يتحقق من دون الحوار والتسامح بين اتباع الأديان المختلفة.



وأضافت أن الدين يجب ألا يكون سببا لأي صراع ويجب أن نعمل معا لمواجهة المخاطر التي تهدد الإنسان في أي مكان خاصة خطر تغير المناخ.



من جانبه، قال أمين سيشد، ممثل الهيئة الإسلامية في النمسا، إن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع النمساوي والعقيدة الإسلامية تحثهم على التعاون مع الآخرين وخدمة المجتمع.



فيما أكد سيجفريد كتنر، ممثل الكنيسة الكاثوليكية النمساوية، التزام الكنيسة بنشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر مع كل مكونات وأطياف المجتمع.