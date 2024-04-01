اليوم السابع
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مصرع شخص غرقا فى حوض بئر بقرية شرق بولاق بالوادى الجديد

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:01 م
مصرع شخص غرقا فى حوض بئر بقرية شرق بولاق بالوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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لقى شخص مصرعه غرقا فى حوض بئر زراعى بمنطقة شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث، واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول جثة شخص متوفى بعد العثور عليه فى حوض بئر زراعى وتبين أنه يدعى محمد أحمد صالحين 45 سنة ولفظ أنفاسه غرفا فى حوض بئر شرق بولاق وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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