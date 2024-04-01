مسئول روسى: موسكو تواجه تكتلا عسكريا صناعيا مشتركا بين الناتو وأوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

قال رئيس الوفد الروسى المشارك فى محادثات الأمن العسكرى ومراقبة التسلح فى فيينا، قسطنطين جافريلوف، إن بلاده تواجه تكتلا عسكريا صناعيا مشتركا بين الناتو وأوكرانيا، والذى تقوم فيه أوكرانيا بدور ساحة المعركة وأداة الكفاح المسلح ضد روسيا، بينما تؤدى البلدان الغربية الجبهة الخلفية ومورد الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وتعليمات الاستهداف.

وأضاف جافريلوف في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة المواجهة المسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد بلاده، مشيرا إلى أن سياسة حلف الناتو تجاه روسيا ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري السياسي في أوروبا في المستقبل.

على صعيد آخر، قال مصدر روسي إن القوات الأوكرانية استهدفت بقصف مدفعي بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون 36 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، نفذ الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي 21 استهدافاً مدفعياً لبلدات وقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وبعد حلول الظلام أطلق المسلحون 15 قذيفة أخرى، مشيرا إلى أنه تجرى حالياً حصر الضحايا و الأضرار في البنية التحتية نتيجة الاستهداف.