محافظ كفرالشيخ: تسليم 25 مشروعا للمستفيدين من مشروعات مواجهة التغيرات المناخية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن تسليم 25 مشروعاً صغيراً للمستفيدين من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة مطوبس بشمال المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحضور اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة البيئة، وعبدالله الشريف، مسئول مشروعات مصر الخير.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توزيع 25 مشروعاً صغيراً دعماً للأسر الأولي بالرعاية بمناطق شمال محافظة كفرالشيخ، منها" 10 مشروعات مكبس أعلاف، و10 عزاقات زراعية، و5 شبك صيد "، بهدف دعم الأسر الأولي بالرعاية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تمكينهم إقتصادياً خلال من تنفيذ مشاريع صغيرة لزيادة الدخل، وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية المشروع في دعم المجتمعات المحلية ومساعدتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مقدمًا الشكر لجمعية مصر الخير على تعاونها في تنفيذ المشروع، داعيًا المستفيدين إلى تعظيم استغلال إمكانيات المشروعات بالشكل الأمثل لتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.