اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: تسليم 25 مشروعا للمستفيدين من مشروعات مواجهة التغيرات المناخية

الإثنين، 01 أبريل 2024 06:05 م
محافظ كفرالشيخ: تسليم 25 مشروعا للمستفيدين من مشروعات مواجهة التغيرات المناخية تسليم المشروعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن تسليم 25 مشروعاً صغيراً للمستفيدين من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة مطوبس بشمال المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحضور اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة البيئة، وعبدالله الشريف، مسئول مشروعات مصر الخير.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توزيع 25 مشروعاً صغيراً دعماً للأسر الأولي بالرعاية بمناطق شمال محافظة كفرالشيخ، منها" 10 مشروعات مكبس أعلاف، و10 عزاقات زراعية، و5 شبك صيد "، بهدف دعم الأسر الأولي بالرعاية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تمكينهم إقتصادياً خلال من تنفيذ مشاريع صغيرة لزيادة الدخل، وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية المشروع في دعم المجتمعات المحلية ومساعدتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مقدمًا الشكر لجمعية مصر الخير على تعاونها في تنفيذ المشروع، داعيًا المستفيدين  إلى تعظيم استغلال إمكانيات المشروعات بالشكل الأمثل لتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

دعم المجتمعات

إمكانيات المشروعات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة