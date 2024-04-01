اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يهدى عمال نظافة وعمالة مؤقتة موادً غذائية بمناسبة العيد

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:56 م
محافظ جنوب سيناء يهدى عمال نظافة وعمالة مؤقتة موادً غذائية بمناسبة العيد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عمال النظافة والعمالة المؤقتة ( عمال السركي) وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الإثنين.

 

وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد، في إطار حرص محافظ جنوب سيناء، على لقاء عمال النظافة والعمالة المؤقتة (عمال السركي)، خاصة في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم.

وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية، ولحوم، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

 







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