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محافظ بورسعيد: توفير الدعم للارتقاء بمنظومة خلايا الطاقة الشمسية

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:29 م
محافظ بورسعيد: توفير الدعم للارتقاء بمنظومة خلايا الطاقة الشمسية اجتماع متابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية
بورسعيد محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية داخل المحافظة.

واستعرض المحافظ مع الحضور، منظومة عمل الخلايا الشمسية والمستخدمة أعلى المبانى الحكومية، مؤكدا أهمية هذه المنظومة وفائدتها باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التى توفر مصدر إضافى للطاقة وتوليد الكهرباء لا يسبب أضرار للبيئة المحيطة.

ووجه محافظ بورسعيد بتركيب ألواح طاقة شمسية لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، والضواحي، والزهور، بالإضافة لأعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، واستخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة، موجها بعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بشوارع المحافظة، والتى تأتى ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير المهندسة غادة الجندي، لتطويرمنظومة الخلايا الشمسية داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا توفير كافة الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

ومن جانبها وجهت المهندسة غادة الجندي، الشكر لمحافظ بورسعيد لجهوده الملموسة على أرض المحافظة من أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات.

اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية (2)
اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية 
 
اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية (1)
الاجتماع






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توفير الدعم للارتقاء بمنظومة الطاقة الشمسية ببورسعيد




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