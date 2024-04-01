محافظ بورسعيد: تطوير المحاور الرئيسية تزامنا مع الأعمال التنموية بالمحافظة

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع كسرى من الأمين حتى ميدان ستالنجراد بنطاق حى المناخ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، و ذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التى تشهدها أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة على الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لكافة أحياء المحافظة.



الأعمال التنموية التى تشهدها بورسعيد



الأعمال التنموية