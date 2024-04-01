اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات التابع للتكوين المهنى بالخارجة

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:25 م
محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات التابع للتكوين المهنى بالخارجة محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، "مركز صيانة السيارات" بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية تشمل "خدمة النانو سيراميك لحماية دهان السيارات بأحدث التكنولوجيا - ضبط زوايا الإطارات - غسيل وتشحيم وتغيير زيت - غسيل كيميائي للسيارات والسجاد"، بالإضافة لخدمات الصيانة والميكانيكا المخطط البدء بها عقب عيد الفطر المبارك.


كما وجّه بتعاقد المحافظة مع المركز لصيانة السيارات التابعة للمحافظة.


 







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