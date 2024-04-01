محافظة بورسعيد تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بجوائز مالية كبيرة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء فعاليات مسابقة الفائزون في رمضان بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر رمضان المبارك، على أن تكون لأبناء المحافظة فقط، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الفائزين الدولية في هذا العام، وشاركت بها وفود 60 دولة، وعقد خلالها إجتماع رؤساء المسابقات حول العالم، كما اجتمع خلالها المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن المسابقة تأتي استجابة لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي وجه بتنظيم مسابقة لأبناء بورسعيد فقط، موصحاً أنه تم الإعلان عنها وتقدم لها 60 متقدمًا من أبناء بورسعيد الحافظين للقران الكريم بالتجويد والأحكام.

وأشار إلى أن الفائزون في رمضان تقام بمشاركة وزارة الأوقاف متمثلة في الشيخ جمال عواد وكيل الوزارة ببورسعيد، وتتكون لجنة التحكيم من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف.



وأعلن المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن فعاليات الاختبارات تبدأ من اليوم الإثنين الموافق 22 رمضان، وتقوم لجنة التحكيم باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، ويفوز من بين الـ 60 مقدم الـ 10 الناجحين، علي أن يتم تكريمهم في حفل كبير بقاعة فايزة أبو النجا بـ محافظة بورسعيد، ويقدم لهم مكافآت مالية كبيرة وجوائز قيمة.



